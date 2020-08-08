بريطانيا توسع إجراءات ارتداء الأقنعة الطبية داخل الأماكن العامة

وسعت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إجراءات ارتداء الأقنعة الطبية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع تصاعد أعداد الإصابة مرة أخرى في البلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة ألزمت الناس بارتداء الأقنعة الطبية في أماكن العبادة المغلقة والمتاحف والمعارض الفنية والأماكن العامة مثل الفنادق وصالات الألعاب والمكاتب والسينمات وصالات الحفلات وحدائق الحيوان المغلقة.

ونوهت الصحيفة بأن الإجراءات الجديدة تأتي بعد كشف استطلاع قومي عام أنه خلال الفترة بين 29 يوليو و2 أغسطس، 96% من البريطانيين ارتدوا أقنعة طبية بمجرد الخروج من المنزل، في صعود من نسبة 84% الأسبوع الذي سبقه، و71% قبل أسبوعين.