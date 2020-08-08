ضبط 722 طن قمح فاسد داخل مطحن في 6 أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار أسعار السلع وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة، ولضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1247 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: القبض المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لحيازته 4 طن سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي الجيزة تم ضبط صاحب مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته 722 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و73 طن دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص فى الوزن بمقدار 1,459 طن من إجمالى الكمية.

وفي الشرقية، تم ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، لتصرفه فى 37 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه بالسوق السوداء، إذ قدرت المضبوطات بمبلغ مالى قدره 204 ألف جنيه دون إنتاج فعلى للخبز.

وفي سوهاج، تم ضبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة الأدوات الكهربائية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان لحيازته 1550 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر

وفي القاهرة تم ضبط مسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لاستيلائه على 16 مليون و303 ألف جنيه عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه في السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.