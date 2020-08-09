«إم تي إن» للاتصالات في جنوب أفريقيا تدرس بيع حصتها في خدمة سناب الإيرانية

تدرس مجموعة "إم تي إن جروب ليمتد" متعددة الجنسيات ومقرها جنوب أفريقيا، بيع حصتها في تطبيق "سناب" لخدمة سيارات الأجرة في إيران، حيث تعمل على تقليص محفظتها للتجارة الإلكترونية وتخطط كذلك للخروج من الشرق الأوسط.

وبينما يحتفظ تطبيق "سناب" بالمركز الأول في سوق سيارات الأجرة عبر تطبيقات الإنترنت، فإن مجموعة "إم تي إن" للاتصالات عرفتها على أنها ليست ضمن أعمالها الرئيسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت مجموعة "إم تي إن" هذا الأسبوع، إن الشركة بصدد تغيير تركيزها إلى قارتها الأم في أفريقيا، وستخرج من الشرق الأوسط "حيث أصبحت البيئة هناك معقدة بشكل متزايد".

وتمتلك "إم إن تي" حصة نسبتها 43% في "سناب".