بومبيو يعتزم توقيع اتفاق لإرسال مزيد من القوات الأمريكية لبولندا

أعلن المكتب الرئاسي البولندي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم خلال زيارته لوارسو توقيع اتفاقية لإرسال ألف جندي أمريكي إضافي، على الأقل، إلى بولندا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" عن مدير مكتب الرئاسة البولندية، كرزيستوف شتشيرسكي، قوله إن بومبيو سيوقع الاتفاق ممثلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر شتشيرسكي أن الاتفاق يأتي استجابة لرغبة رئيسي الدولتين، اللذين وقعا العام الماضي في واشنطن إعلانا مماثلا بشأن زيادة القوات الأمريكية في بولندا.

ويبدأ بومبيو جولة في وسط أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بزيارة براغ، ثم يتوجه إلى سلوفينيا والنمسا، ثم إلى وارسو في 15 آب/أغسطس الجاري.

وينص اتفاق التعاون العسكري أيضا على نقل جزء من المقر الرئيسي للفيلق الخامس التابع للجيش الأمريكي من مدينة فورت نوكس بولاية كنتاكي الأمريكية إلى بولندا. ومن المقرر أن يتولى كل 200 عنصر من الفيلق نقطة مراقبة في البلاد بالتناوب. ومن المفترض أن يباشروا بشكل أساسي التعاون مع الشركاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى الإشراف على القوات الأمريكية المتناوبة في أوروبا.

ويتمركز حاليا أكثر من 4500 جندي أمريكي في بولندا، لكن لا توجد قاعدة عسكرية دائمة. ولطالما أرادت حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ في بولندا أن ترسل الولايات المتحدة المزيد من قواتها إلى بلادهم، لردع روسيا في المقام الأول. وتنتقد موسكو الوجود الكبير لحلف الأطلسي في شرق أوروبا، وعلى حدودها.

وتعتزم الولايات المتحدة سحب حوالي 12 ألف جندي من أصل 36 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، وسيعود أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة، في حين سيُجرى نقل 5600 منهم إلى أوروبا.