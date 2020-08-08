إحباط محاولة تهريب كمية من مراهم بجمارك مطار شرم الشيخ

أحبطت الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مراهم العيون بالمخالفة لأحكام قانون، ومزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم (66) لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة بلاڤيا القادمة من بلاروسيا، واشتباه مأمور تفتيش الركاب في راكب يحمل جنسية بيلاروسيا.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، وتبين وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وقرر أيمن شملول مدير الجمرك، تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب، وتبين وجود 1134 أمبول مرهم، تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه، و تستخدم في جراحة العيون، مخفاه بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (7) لسنة 2020، وتحريز المضبوطات.