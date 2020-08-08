رئيس «مكافحة العدوى» بعزل العجمي يقدم نصائح للأم المصابة بكورونا

قال رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى عزل العجمي الدكتور أسامة عبد الحميد شعيشع، استشاري النسا والتوليد، إنه من الأفضل نقل لبن الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، في ببرونة للرضيع وليس الرضاعة المباشرة من الأم.

وأضاف "شعيشع" في تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم السبت، أن تجنب الأم المصابة بكورونا الرضاعة الطبيعية يمنع فرز هرمون "أوكسيتوسين" ويطلق عليه "هرمون الحب"، الذى يفرز في دم الأم أثناء الرضاعة، ويقي الأم من سرطان الثدي وسرطان المبيض، ويكون السبب الأساسي في إنقاص وزنها بعد الولادة.

وأشار إلى أن أول 6 أشهر رضاعة للطفل من لبن الأم يعد اللقاح الأول له، وبعدها يمكن أن يتناول مكملات تحتوى على الحديد،

ونوه رئيس مكافحة العدوى، إلى أهمية أن يتناول الرضيع لبن الأم لحمايته من الأورام وتقوية جهازه المناعي ومنع عدوى الجهاز التنفسي، متابعًا أن هناك موانع أخرى للرضاعة، ويجب على الأم أن تلجأ للطبيب في حالات تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأشار إلى أنه لابد من التدريب المستمر والتثقيف الصحي للأم على الرضاعة أثناء فترة الحمل، خاصة فى شهر أغسطس الذى يشهد أسبوع الرضاعة الطبيعية.

ونصح استشارى النسا والتوليد، الأمهات المرضعات أن يتجنبن تناول النظام الغذائي الذي يحتوي على البهارات الحريفة والثوم، والفلفل الحار، والتي تنتقل إلى لبن الأم، وتتسسب في نفور الرضيع للرضاعة.

وأشار إلى أن الأم يجب ألا تشرب أزيد من 2 كوب شاي لأن الزيادة في تناول مشروب الشاي يجعل لبن الأم به كافيين، الأمر الذي يزيد من عصبية الرضيع، وكذلك تجنب تناول الأراسيا، والكريز الذي يسبب إصابة الرضيع بالإسهال، ناصحًا بتناول الأم العنب والحلبة، واليانسون والشمر.