قال القيادي بتيار المستقبل اللبناني، محمد الأمين عيتاني، إن الشعب اللبناني وتيار المستقبل يريدان التغيير، مؤكدًا أن لبنان لم يعد يحتمل الفساد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الشعب اللبناني وتيار المستقبل يريدان استقالة جميع مسؤولي الحكومة اللبنانية وإجراء انتخابات مبكرة، قائلًا إنه يعتقد أن الانتخابات المبكرة لن تحدث تغييرًا كبيرًا في التركيبة الحالية، حيث إن حزب الله جزء من التركيبة اللبنانية وله جمهوره وشعاراته، بحسب قوله.

وجدد تأكيده على أن تيار المستقبل يؤيد مطالب الشعب اللبناني بشأن التغيير، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك، حينما استقال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عندما طالب الشعب بالتغيير.

واستطرد القيادي بتيار المستقبل: «الانقسامات المذهبية والطائفية في لبنان أقوى من أن يصبح التغيير ممكنًا».

وكان حريق كبير، اندلع الثلاثاء الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.