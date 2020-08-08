التصريح بدفن مزارع في المنيا سقطت عليه نخلة

قررت النيابة العامة، بمركز مطاي، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات شمال، التصريح بدفن مزارع سقطت عليه نخلة، فتسببت في وفاته، بطريق الصعيد الزراعي الأميركية منهري.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقي بلاغًا من عمليات النجدة بمصرع مزارع، مقيم بقرية منهري بمركز مطاي، سقطت عليه نخلة أثناء تواجده بطريق الصعيد أمام القرية.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ، رجال الإسعاف، والبحث الجنائي، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لرجل يدعي «ف. ب. ش» 48 سنة، وأنه توفي بسبب سقوط النخلة عليه، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت ندب طبيب الصحة للكشف علي الجثة وإعداد تقرير عنها، وتسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن.