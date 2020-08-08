الصين تصف العقوبات الأمريكية على هونج كونج بـ«الوحشية»

وصف مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونج كونج، السبت، بـ"الوحشية وغير منطقية" العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة المنطقة.

وقال المكتب، في بيان، إن هذه العقوبات تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونج كونج.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الأمين العام للتجارة في هونج كونج، السبت، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونج كونج "وحشية وغير منطقية"، محذرًا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

وقال إدوارد يان، للصحفيين: "هذا النوع من العقوبات، اذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو اجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي".

وأضاف: "إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية".

وتتهم واشنطن هؤلاء الشخصيات، بأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديموقراطية.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على درتي القطاع الرقمي الصيني "تيك توك" و"ويتشات" اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد أن أفعال سلطات هونج كونج غير مقبولة.