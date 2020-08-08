ألمانيا تبدأ اليوم فرض اختبارات كورونا على العائدين من مناطق خطرة بينها مصر

سيتعين على العائدين من مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس لدى عودتهم إلى ألمانيا، اعتبارا من اليوم السبت.

ومن لم يثبت سلبية اختباره قبيل عودته إلى البلاد، سيتعين عليه الخضوع للاختبار عقب العودة، مجانا وفي غضون 3 أيام من الوصول، بحسب مرسوم لوزير الصحة الألماني ينس شبان.

ويمكن إجراء الاختبارات مباشرة في المطارات، وأيضا في مراكز الاختبارات أو العيادات في المدن.

تجدر الإشارة إلى أن الخضوع الطوعي للاختبار متاح لكل العائدين، دون مقابل، منذ يوم السبت الماضي.

ويضع معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض قائمة للدول المصنفة على أنها مناطق يرتفع بها خطر الإصابة بالفيروس، وتضم حاليا نحو 130 دولة، بينها مصر وروسيا الولايات المتحدة. كما تضم القائمة دولا ومناطق في الاتحاد الأوروبي، مثل لوكسمبورج وإقليم أنتويرب البلجيكي ومناطق أرجون وكتالونيا ونافارا في إسبانيا.

والمعيار الرئيسي الذي يتحدد على أساسه تصنيف الدول على أنها دول خطرة، هو تجاوز حالات الإصابة الجديدة 50 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 7 أيام.