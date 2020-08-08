قوى الأمن اللبناني تنفي استشهاد أحد عناصرها نتيجة طلق ناري

نفت قوى الأمن اللبناني صحّة ما يتم تداوله عن أن الشهيد في قوى الأمن، قد سقط نتيجة إصابته بالرصاص، وذلك نقلًا عن موقع جريدة «النهار» اللبنانية، مساء اليوم السبت.

وقالت الجريدة، مساء اليوم السبت، إن عنصرًا من قوى الأمن الداخلي استشهد نتيجة سقوطه داخل فندق «لو جراي»، من دون أن تتوفر تفاصيل إضافية عن سبب سقوطه وكيفيته.

ونشبت اشتباكات عنيفة، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

واندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسئولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسئولية.