 النمسا تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيينا - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 12:01 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 12:01 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في النمسا بلغ 21 ألفا و919 حالة وقد تعافى منها 19 ألفا و812 حالة بينما توفى 721 حالة، مشيرا إلى وجود 120 حالة في المستشفيات منها 24 حالة بالعناية المركزة.

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وتبلغ 27 حالة يليها النمسا العليا 25 حالة، بينما لم تسجل ولاية بورجنلاند أي إصابات جديدة.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية تستعد لبدء العمل بنظام إشارات المرور لكشف حجم الخطر والعدوى في كل مقاطعة في البلاد اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

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