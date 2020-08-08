دراسة: ثلث الأطفال المصابين بفيروس كورونا يحتاجون إلى العناية المركزة

أفادت الأرقام الصادرة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من طفل من بين كل ثلاثة أطفال في المستشفى مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد – 19) فى الولايات المتحدة يحتاج إلى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وكشف التقرير الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، أن البالغين في المستشفيات المصابين بفيروس كورونا الجديد يتم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة بنفس المعدل بشكل أساسي، ومع ذلك فإن البالغين أكثر عرضة بحوالي 20 مرة للحاجة إلى الرعاية في المستشفى بعد الإصابة بالعدوى مقارنة بالأطفال.

وأكد الباحثون أنه على الرغم من أن معدل الاستشفاء التراكمى المرتبط بفيروس "كورونا" بين الأطفال منخفض مقارنة بالمعدل بين البالغين إلا أن الأطفال يمكن أن يصابوا بحالات حادة من الفيروس.

وتستند النتائج إلى تحليل بيانات من شبكة مراقبة الاستشفاء التابعة لفيروس"كورونا"، وهو نظام مراقبة يراقب الحالات المؤكدة مختبريًا والاستشفاء في 14 ولاية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن التحليل غطى الفترة بين 1 مارس و25 يوليو الماضيين خلال فترة الخمسة أشهر هذه تقريبًا، وتم إدخال ثمانية أطفال لكل 100 ألف من عموم السكان إلى المستشفى بسبب كورونا، وبالنسبة للبالغين كان هذا الرقم 164 لكل 100 ألف في عموم السكان.

وعلى الرغم من أن معدلات القبول في وحدة العناية المركزة كانت متماثلة تقريبًا للأطفال والبالغين، إلا أن التهوية الميكانيكية الغازية كانت مطلوبة في أقل من 6٪ من الأطفال مقارنة بما يقرب من 19٪ من البالغين، كما قال باحثو مركز السيطرة على الأمراض.

وأضاف المركز إن معدل دخول الأطفال في المستشفيات مصابين بفيروس كورونا ارتفع أربعة أضعاف خلال فترة ما يقرب من خمسة أشهر، وكان الأعلى للأطفال في سن الثانية أو أقل، بمعدل 25 لكل 100 ألف من السكان.

وقال باحثو مركز السيطرة على الأمراض إن أكثر من 40٪ من الأطفال في المستشفى يعانون أيضًا من حالة صحية مزمنة أساسية، مع كون السمنة هي الأكثر شيوعًا.

نتيجة لذلك، توفي أقل من 1٪ من الأطفال المصابين بفيروس"كورونا"، وأوضح الباحثون "يبدو أن معظم حالات فيروس "كورونا" بالمبلغ عنها لدى الأطفال تبدو غير مصحوبة بأعراض أو أعراض خفيفة ".