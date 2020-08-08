ألمانيا: الفحص الإلزامي للكشف عن عدوى كورونا في المطارات تم بلا مشاكل

أعلنت إدارة مطار فرانكفورت الألماني أن إجراء عمليات الفحص الإلزامي، الذي تقرر تطبيقه في كثير من المطارات الألمانية بداية من اليوم السبت، تم بدون مشاكل حتى الآن.

وقال بنديكت هارت، مدير فريق الفحص بالمطار: "لا يزيد العدد إلا قليلا عما كان يحدث أيضا خلال الأيام الماضية، فلدى المسافرين تفهم للأمر ولا يوجد مسافرون غاضبون".

وفي مطار هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي البلاد، وقف عديد من المسافرين رتلا طويلا أمام مقر الفحص التابع لمجموعة اليوحنيين، عند ظهر اليوم السبت، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم رابطة اليوحنيين في ولايتي سكسونيا السفلى وبريمن وهي التي خولت إجراء الفحوص.

وأضافت المتحدثة أن هناك توقعا بأن يتم خلال اليوم السبت فحص ما يزيد على ألف شخص هناك.

وكان المركز الذي لم يتأسس إلا منذ أسبوع واحد وتم تخصيصه في البداية لمن يريد أن يفحص إصابته بالعدوى تطوعيا، فحص خلال الأيام الماضية ما بين 700 إلى 900 يوميا في المتوسط.

وفي مطار هامبورج، أفادت السلطات المسئولة بأنه لم تحدث مشاكل اليوم السبت في المطار، وقال متحدث باسمها إن الركاب العائدين إلى ألمانيا من بلدان ترتفع فيها معدلات العدوى قضوا فيها عطلاتهم، لن يضطروا إلى الانتظار لأكثر من 30 دقيقة حتى في أوقات الذروة.