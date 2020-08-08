 فرقة «سداسي شرارة» في ضيافة قصر المانسترلي غدا - بوابة الشروق
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فرقة «سداسي شرارة» في ضيافة قصر المانسترلي غدا

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 10:44 ص

يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في الثامنة مساء غد الأحد، الحفل الفني لفرقة "سداسي شرارة".

ويقدم السداسي مجموعة من مؤلفات مُؤسس الفرقة الموسيقار الراحل عطية شرارة سواء من الموسيقى التصويرية للأفلام التي قدمها مثل "توحة" و" أبن حميدو"، بالإضافة لمجموعة من مقطوعات الموسيقى الشعبية والقوالب العربية.

يُذكر أن السداسي تأسس عام 1980، وكان يضم أبناء "شرارة" بهدف تقديم مؤلفات مؤسس الفرقة للجمهور، واستمرت الرحلة الإبداعية إلى أن ضمت الأن المجموعة أحفاده من الموسيقيين الشباب.

الحفل قيادة حسن شرارة النجل الأكبر للموسيقار الراحل والعميد السابق للكونسيرفتوار والحاصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2015.

جدير بالذكر أن المؤلف الموسيقي والمايسترو عطية شرارة قدم أول أعماله عام 1948 كمؤلف وكان في ذاك الوقت العازف الأول للفيولينة بأوركسترا الإذاعة المصرية (الأوركسترا السيمفوني فيما بعد)، حيث قدم مجموعة مقطوعات بالشكل المُتعارف عليه في ذاك الوقت وهو الخط اللحني الواحد "مونوفوني"، الذى تطور فيما بعد لأكثر من خط لحني (وهو ما يعُرف بالتوزيع الموسيقي)، ثم عُين مايسترو لأوركسترا الإذاعة وأشرف "شرارة" على ركن الأغاني في الإذاعة المصرية، وله الفضل في إنشاء فرق موسيقية عدة بإذاعات الوطن العربي كتونس وليبيا، وشارك في إنشاء معهد الموسيقى العربية بالأردن.

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