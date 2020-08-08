الحريري: نشكر القيادة المصرية على دعمها للبنان في أزمة انفجار بيروت

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، عن شكره وتقديره، وكذلك تيار المستقبل، للدعم الكبير الذي تقدمه مصر وقيادتها السياسية لصالح لبنان، لمواجهة تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في أضرار كبيرة في عموم العاصمة.

وقال الحريري - في بيان مساء اليوم السبت - إن القيادة السياسية المصرية لم تتأخر عن مؤازرة لبنان في أصعب الظروف التي شهدها، وكذلك الدول العربية ودول الخليج العربي التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها.

وأشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية "المشبوهة" الذي يعمد إلى نشر أخبار كاذبة تتعلق بالحريري، قام بفبركة كلام عن المساعدات المقدمة من مصر، على نحو غير صحيح، مشددا على أن هذه الأنباء الملفقة غير صحيحة جملة وتفصيلا، وتأتي في سياق الحملات المشبوعة التي تستهدف – دون جدوى - للإساءة لعلاقات الحريري العربية والدولية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بإنشاء جسر جوي إغاثي بين القاهرة وبيروت، لدعم لبنان ومساندته في محنة الانفجار الذي تضررت على أثره العاصمة اللبنانية بيروت بصورة واسعة، حيث يشمل الجسر الذي وصلت منه حتى الآن طائرتان تحملان مساعدات ضخمة تشمل الأدواب والمعدات والمستلزمات الطبية وأغذية وأطقم متخصصة من الأطباء ومواد للبناء وإعادة الإعمار.