السجن عامين لمقاول زور كارنية نقابة المهندسين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم السبت، مقاول، يدعى "م.ع.م"، 51 عامًا، بالسجن عامين؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية "كارنية نقابة المهندسين"، وذلك في القضية رقم 2503 لسنة 2020 جنايات باب شرقي.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مباحث الأموال العامة، يفيد بالقبض على شخص، لتزويره محرر رسمي لإحدى النقابات المهنية، منسوب صدوره لنقابة المهندسين.

وأكدت التحقيقات، أنه أثناء توجه المتهم إلى مسئول تجديد الكارنيهات والاشتراكات داخل بنقابة المهندسين، اشتبه فيه، بالاستعلام عن صحته على الحاسب الآلي، تبين أنه مزور، وغير مسجل بقسم الاشتراكات بالنقابة.

وأضافت التحقيقات أنه وعقب ذلك، تم الاتصال بالشرطة، وعند حضورها وفحص شخصية المقضي بحقه، تبين أنه مقاول، والكارنية الذي بحوزته مزورًا، فتم إلقاء القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وبمواجهته أقر بأن الكارنية مزور.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، وأمير عادل رمزي، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم.