فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات جامعة جنوب الوادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 .

وأوضح غرباوي، أن التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم سيبدأ اعتبارا من أول سبتمبر ولمدة 3 أسابيع وتبدأ بكلية الطب خلال شهري أبريل وأكتوبر وبكلية الهندسة اعتبارا من 1 أكتوبر و حتى 31 أكتوبر لمرحلتي الماجستير و الدكتوراه ويبدأ القيد الاول بكلية الطب البيطري من 1 سبتمبر الى 30 سبتمبر ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) والقيد الثاني من 1 مارس 2021 الى 31مارس 2021 (ماجستير- دكتوراه) وكلية التربية بقنا من 16 سبتمبر الى 15 اكتوبر وكلية الآداب ( دبلوم – تمهيدي ماج ستير – دكتوراه ) من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر و تمهيدي دكتوراه من 1 مارس 2021 الى 31 مارس 2021 .

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث أن التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) يبدأ اعتبارا من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التربية النوعية اعتبارا من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر ولفصل الربيع من 15 ديسمبر2020 إلى 14 يناير 2021 .

ويبدأ القيد الأول بكلية الزراعة من 1 أغسطس الى 15 اغسطس والقيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر.

ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التجارة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر (دبلوم – ماجستير – دكتوراه – ماجستير مهني ) ولفصل الربيع من 1 فبراير 2021 إلى 20 فبراير 2021.

ويتم التقديم لـ(الدبلوم – تمهيدي ماجستير) بكلية الآثار من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر والتقديم للماجستير والدكتوراه طوال العام.

وبكلية التربية بالغردقة يبدأ التقديم للدراسات العليا من 20 سبتمبر لـ31 أكتوبر ويتم التقديم بكلية الحقوق الفترة الأولى من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر والفترة الثانية من 25 نوفمبر لـ10 ديسمبر.