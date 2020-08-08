إندونيسيا تسجل 2277 إصابة جديدة و65 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 2277 إصابة جديدة و65 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة -وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية- أن إجمالي عدد إصابات الفيروس المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 123 ألفا و503 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5658 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 79 ألفا و306 حالات.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 686 إصابة في جاكرتا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 25 ألفا و287 إصابة.