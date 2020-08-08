أسهم أوروبا تحقق ربحا أسبوعيا بفضل الاتصالات والتكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفعا يوم الجمعة، محققة مكسب أسبوعي في وقت يركز فيه المستثمرون على جولة إيجابية إلى حد كبير من نتائج الأعمال وتحسن البيانات الاقتصادية في أوروبا أكثر من تركيزهم على توتر متنام بين الولايات المتحدة والصين.

ساد النزول المؤشرات الرئيسية في الصباح بعد أن اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر التعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لتطبيقي وي تشات للتراسل وتيك توك لمشاركة المقاطع المصورة، وهو ما يزيد حدة الخلاف مع بكين.

لكن الأسواق استقرت لاحقا بدعم من أسهم الاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليغلق على مكسب أسبوعي اثنين بالمئة. وصعدت الأسهم الألمانية 0.7 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين فايننشال تايمز 100 في لندن وكاك 40 الفرنسي، لكن جميعها سجلت مكاسب أسبوعية.

شعر المستثمرون بعد مرور الجزء الأكبر من موسم نتائج الأعمال في أوروبا بارتياح بعد أن تخطى أغلب الشركات توقعات المحللين للأرباح الفصلية التي كانت تشير لتدن كبير. وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن حوالي ستين بالمئة من الشركات المدرجة على ستوكس التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الآن تجاوزت المتوقعات.

وقفز سهم أدوية الحكمة 10.9 بالمئة بعد أن قالت إنها بدأت تصنيع دواء معتمد لعلاج كوفيد-19 من شركة جيلياد التي مقرها الولايات المتحدة، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية لاثنين من أكبر أقسامها.