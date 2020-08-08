نائب محافظ سوهاج وممثل الوزراء في زيارة لمشروعات «حياة كريمة» بعرابة أبو الدهب

زار أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يرافقه المهندس هيثم مازن ممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشروعات برنامج "حياة كريمة" بقرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، بحضور وحدة تنسيق حياة كريمة بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة سوهاج.

وبدأ نائب المحافظ وممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء الجولة بتفقد مدرسة عرابة أبو الدهب الإبتدائية الجديدة، حيث تم الانتهاء من عملية التوسعة للمدرسة بسعة 12 فصلا دراسيا بنسبة تنفيذ 100%، ثم تفقدا محطة الرفع وخط الطرد، حيث تم تنفيذ شبكات الانحدار الجزء الأول والثاني لمشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب.

وزارا محطة معالجة أبو الدهب، حيث تفقدا مشروع توسعة مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية بنين بسعة 8 فصول، كما تفقدا 45 منزلا تم الانتهاء من إعادة تأهيلها من قبل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وجاري العمل في تطوير 16 منزلا آخر؛ لتصبح 61 منزلا مستهدف تطويرها بالقرية.