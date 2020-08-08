وفاة شخص بمرض الطاعون الدبلي في الصين

ذكرت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، اليوم السبت، أن شخصا واحدا توفى إثر إصابته بمرض الطاعون الدبلي.

وأوضحت السلطات -في بيان اليوم- أنه تم وضع سبعة ممن كانوا على اتصال وثيق بالمتوفي تحت الملاحظة الطبية المعزولة، وكانت نتيجة اختبارهم جميعهم سلبية للطاعون ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية مثل الحمى.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق المكان الذي يعيش فيه المريض المتوفى، فيما سيتم إجراء تحقيق وبائي لمراقبة مناطق الوباء وتطهيرها.

وأصدرت سلطات المنطقة تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه، يستمر حتى نهاية عام 2020.