نائب محافظ الدقهلية لـ«الشروق»: صرف إعانات فورية لمتضرري عقار المنصورة المنهار

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إنه تم صرف إعانات عاجلة، بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفحص العقارات المجاورة، وإخلائها وتعويض فوري لأحد المارة؛ لسقوط المنزل على "التريسكل" الخاص به، وتم زيارة المصابين بالمستشفى.

وأكد الشيخ، لـ"الشروق"، أن الحماية المدنية تبذل جهودها للبحث عن أب مفقودين أو مارة في انهيار عقار بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتشال الأنقاض بعد غلق الشوارع المؤدية للعقار.

ولقي طالب مصرعه، وأصيبت والدته وأخرين في انهيار عقار في الدقهلية اليوم، فيما انتقلت القيادات التنفيذية إلى المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقل اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية والقيادات الأمنية؛ لمعاينة موقع العقار، وهيثم الشيخ نائب محتفظ الدقهلية بتكليف من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.