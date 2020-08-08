الشركة المالكة لسفينة شحن يابانية تعتذر عن تسرب نفطي قبالة سواحل موريشيوس

اعتذرت الشركة المالكة لسفينة شحن يابانية يتسرب منها نفط قبالة سواحل موريشيوس، عن التهديد الذي يشكله ذلك للبيئة، ووعدت ببذل قصارى جهدها لاحتواء التسرب.

وجاء في بيان، أصدرته شركة ناجاشيكي شيبينج اليوم السبت، نعتذر بشدة للأشخاص في موريشيوس والأشخاص المعنيين لأننا تسببنا في الكثير من المشاكل والمتاعب لهم.

وأضافت: "لحماية البيئة، سنبذل قصارى جهدنا لإزالة النفط المتسرب، وسحب النفط المتبقي في السفينة وتعويم السفينة بأمان، وذلك بالتنسيق مع موريشيوس والوكالات اليابانية ذات الصلة".

كان رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوت، قد أعلن حالة الطوارئ البيئية أمس الجمعة، في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لاحتواء تسرب نفطي.

وتسرب النفط من سفينة الشحن اليابانية (إم في واكاشيو)، التي جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة السياحية الشهيرة.

وغرد جوغنوت، على تويتر، قائلاً: "بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة ، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا".

وتسببت الأحوال الجوية السيئة في تعطيل جهود احتواء التسرب النفطي مما يهدد المياه الساحلية ومحمية بحرية.

وأظهرت صور من الجو بقعة زيت تنتشر فوق المياه الفيروزية قبالة الجزيرة.

وأوضحت صور أخرى نشرتها صحيفة "ليكسبريس"، شواطئ مغطاة بالزيت الأسود، وحيوانات بحرية نافقة.

وقالت منظمة السلام الأخضر، إن التسرب من الناقلة سيكون له عواقب وخيمة.

وكانت الناقلة في طريقها إلى البرازيل، قادمة من الصين وعلى متنها 3894 طنًا من زيت الوقود منخفض الكبريت و 207 أطنان من الديزل و90 طنًا من زيوت التشحيم، بحسب وزارة البيئة في موريشيوس.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن طاقم السفينة محتجز في الجزيرة، التي تقع قبالة ساحل شرق أفريقيا.

وقالت ديبورا دي شازال، المديرة التنفيذية لمؤسسة موريشيوس للحياة البرية، التي تعمل مع الحكومة لمعالجة الكارثة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الناقلة كانت تحمل 4000 طن من النفط.