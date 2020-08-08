 مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الطائرة الثالثة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الطائرة الثالثة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت

الرياض - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 11:17 ص

سيَّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، صباح اليوم السبت، الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي بن حامد الغامدي قوله، إن هذه الطائرة هي الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت.

وأشار الغامدي إلى أن الطائرة تحمل مساعدات تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة مساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.

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