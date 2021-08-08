 إثيوبيا: متمردو تيجراي يؤكدون سيطرتهم على مدينة تاريخية في أمهرة - بوابة الشروق
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إثيوبيا: متمردو تيجراي يؤكدون سيطرتهم على مدينة تاريخية في أمهرة

كيب تاون (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 6:24 م

أكد متمردون من منطقة تيجراي الإثيوبية، اليوم الأحد، أنهم يسيطرون على مدينة لاليبيلا التاريخية، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في منطقة أمهرة المجاورة.

وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي إنها تتخذ "كل الاحتياطات الضرورية" لحماية المدنيين والبنية التحتية في لاليبيلا بما في ذلك الكنائس الـ11 المنحوتة في الصخور التي تعود للقرن الثالث عشر والمدرجة على لائحة مواقع التراث العالمي.

وكان متحدث باسم منطقة أمهرة قد أعلن عن استيلاء الجبهة على لاليبيلا يوم الجمعة. وفر آلاف الأشخاص.

وشنت الحكومة الأثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيجراى في نوفمبر الماضي بعد سنوات من التوتر بينهما.

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.

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