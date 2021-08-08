ماليزيا: تسجيل 9918 حالة وفاة بكورونا هذا العام حتى الآن مقارنة بـ471 عام 2020

قال المدير العام لقطاع الصحة الماليزي نور هشام عبد الله، اليوم الأحد، إن ماليزيا سجلت 9918 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن هذا العام مقارنة بـ471 حالة وفاة خلال عام 2020 بأكمله.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن هشام عبد الله القول "من بين إجمالي حالات الوفاة حتى السابع من أغسطس الجاري، وقعت 9ر86% من حالات الوفاة في المستشفى، في حين تم إحضار 1303 حالات، نحو 1ر13% متوفاة بالفعل للمستشفى".

كما أوضح أنه تم تسجيل 210 حالات وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 10 آلاف و389 حالة.

وأشار إلى تسجيل 19 ألفا و257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومازالت ولاية سيلانجور الأعلى تسجيلا للاصابات بواقع 7084 ألفا، تليها كوالالمبور 2450 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و243 ألفا و852 حالة.

كما سجلت ماليزيا 16 ألفا و323 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء مليون و9 آلاف و343 حالة.