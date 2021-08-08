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رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 7:13 م

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم في مكتبه، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها".

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