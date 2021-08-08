حرائق الغابات تهدد موقع بحث نووي في روسيا

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن امتداد حرائق الغابات في روسيا يهدد موقع بحث نووي في مدينة سارفو، مما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ.

وأضاف مسؤولو المدينة، أنه كان من الضروري تعزيز مستوى الخطر لأن الحرائق بالقرب من نيجني نوفجورود تتوسع. وتابعوا أن تغير الوضع يجعل من السهل حشد قوات إطفاء إضافية.

لكن هذا الحريق مجرد واحد فقط من الحرائق التي تحاول القوات في روسيا حاليا إخمادها.

وتعد منطقة ساخا في سيبيريا، شمال شرق البلاد، الأكثر تضررا. فقد احترقت عشرات المنازل وجرى إجلاء السكان.

من ناحية أخرى، أظهرت الصور التلفزيونية سماء مدينتي اركوتسك وكراسنويارسك وهي يغطيها الدخان.

وقالت السلطات إن هناك نحو 3.5 مليون هيكتار تحترق في أنحاء البلاد، وهو ما يساوى مساحة صربيا ومونتنجرو سويا. وتحدث خبراء الأرصاد ومنظمة جرين بيس عن حدوث أسوأ حرائق غابات في تاريخ روسيا.

ومن ناحية أخرى، تتعامل طواقم الإغاثة في منطقة امور، التي تتاخم الصين، مع الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة. وقد غمرت المياه نحو 80 كيلومترا من الشوارع و6 جسور، كما تقطت السبل بـ24 منطقة بسبب فيض نهر امور، وفقا لما قاله وزير النقل الإقليمي الكسندر سيلينين.