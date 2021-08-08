مرشح لخلافة ميركل يعارض حرمان غير المطعمين ضد كورونا من الحياة الاجتماعية

عارض مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة أنجيلا ميركل في المستشارية حرمان غير المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد، من أي الانخراط في الحياة الاجتماعية، طالما أن لديهم نتيجة اختبار سلبية.

وقال أرمين لاشت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من تلقى اللقاح أو تعافى أو أجرى اختبارا، يجب ألا تستبعده الدولة من المشاركة في الحياة المجتمعية".

وفي الوقت ذاته، دعا لاشت لعدم الاستناد إلى قيمة معدل الإصابة الأسبوعي بوصفها معيارا لتقييم وضع انتشار الفيروس، وشدد على ضرورة أن يكون معدل إشغال أسرة المستشفيات ووحدات العناية المركزة أمرا حاسما في التقييم، وقال: "في ظل زيادة معدل التطعيم وقلة عدد المرضى لا نعايش حاليا زيادة في العبء على النظام الصحي".

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي هو عدد حالات الإصابة بالفيروس التي يتم تسجيلها لكل 100 ألف شخص على مستوى ألمانيا خلال سبعة أيام.