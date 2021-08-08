إخماد 51 حريقا في غابات روسيا خلال يوم واحد

أعلنت الهيئة الروسية لحماية الغابات من الجو، اليوم الأحد، إخماد 51 حريقا طبيعيا في البلاد، على مساحة تبلغ 1379 هكتارا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الهيئة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "تدل معلومات خدمات الغابات الإقليمية على أن رجال إطفاء حرائق الغابات قاموا في 7 أغسطس الجاري بإخماد الحرائق على مساحة تبلغ 1379 هكتارا"، وبحلول منتصف ليل الثامن من أغسطس الجاري، كان هناك 174 حريق غابات مشتعلا في روسيا على مساحة تتجاوز 1,5 مليون هكتار، واستمرت عمليات إطفائها بنشاط.

من جانبها، أعلنت هيئة حماية الغابات من الجو أنه جرى تسجيل أكبر مساحة لحرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا (ساخا) التي يشتعل فيها حاليا 90 حريقا على مساحة تبلغ نحو 1,4 مليون هكتار.