سلطات كاليفورنيا تبحث عن 5 مفقودين جراء حريق ديكسي

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، أنها تبحث عن 5 أشخاص على الأقل فقدوا جراء حريق (ديكسي)، المدمر الذي ينتشر حاليا في الغرب الأمريكي.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلوماس، توم جونز -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "هناك 5 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم فقِدوا في مدينة جرينفيل، وإن البحث عنهم لايزال جاريا".

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن "الحريق جرى احتوائه بنسبه 21% فقط".

ودمر حريق "ديكسي" -الذي يعد ثالث أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا- الكثير من المتاجر والمنازل في مدينة جرينفيل الصغيرة، حيث أتى على 180 ألفا و782 هكتارا في 4 مقاطعات حتى الآن، وذلك منذ اندلاعه منتصف يوليو.

وكانت السلطات في ولاية كاليفورنيا، قد أجلت أكثر من 16 ألف شخص، بسبب اندلاع حرائق الغابات على أراضيها.