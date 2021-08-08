 سلطات كاليفورنيا تبحث عن 5 مفقودين جراء حريق ديكسي - بوابة الشروق
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سلطات كاليفورنيا تبحث عن 5 مفقودين جراء حريق ديكسي

كاليفورنيا - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 9:20 ص

أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم، أنها تبحث عن 5 أشخاص على الأقل فقدوا جراء حريق (ديكسي)، المدمر الذي ينتشر حاليا في الغرب الأمريكي.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلوماس، توم جونز -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "هناك 5 أشخاص على الأقل يعتقد أنهم فقِدوا في مدينة جرينفيل، وإن البحث عنهم لايزال جاريا".

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن "الحريق جرى احتوائه بنسبه 21% فقط".

ودمر حريق "ديكسي" -الذي يعد ثالث أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا- الكثير من المتاجر والمنازل في مدينة جرينفيل الصغيرة، حيث أتى على 180 ألفا و782 هكتارا في 4 مقاطعات حتى الآن، وذلك منذ اندلاعه منتصف يوليو.

وكانت السلطات في ولاية كاليفورنيا، قد أجلت أكثر من 16 ألف شخص، بسبب اندلاع حرائق الغابات على أراضيها.


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