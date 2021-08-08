أرامكو السعودية: عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد عودة الأعمال بشكل طبيعي في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم (وسط) المملكة بعد إصلاح العطل الفني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الشركة أكدت " أن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكل كامل مساء أمس".

وقالت أرامكو السعودية إن المحطة استأنفت أعمالها، ويجري الآن العودة بأعمال المحطة إلى مستواها الطبيعي، موضحة "أنه ليس هناك نقص في إمدادات المواد البترولية في محطة منطقة القصيم"، وأنها" اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة".