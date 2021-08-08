ننشر تفاصيل اتفاق إيريني ويوبام بشأن ليبيا

وقعت ناتالينا تشيا، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها "يوبام"، السبت، مع الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، اتفاقية بشأن ليبيا، وذلك في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود.



وقالت البعثة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.



من جهتها، قالت عملية "إيريني"، في بيان صحفي وصل "الشروق" نسخة منه، إنه بعد الاتفاقية الإدارية في ديسمبر العام الماضي، وقعت "إيريني" اتفاقية عمل مع "يوبام"، مؤكدة أن كل من "إيريني" و "يوبام" يساعدان الشعب الليبي في جهوده لاستعادة السلام والأمن وسيادة القانون في ليبيا.



وأوضح البيان أنه من خلال هذه الاتفاقية وإدراكًا لأهمية تنفيذ النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي في ليبيا، أقامت عملية "إيريني" و"يوبام" تعاونًا فعالًا يهدف إلى تعزيز إجراءات كل منهما والاستجابة للمشكلات الناشئة الجديدة في البلاد.



بدورها، عبرت تشيا، خلال اجتماع عقد على هامش توقيع الاتفاقية بمقر "إيريني" في العاصمة الإيطالية روما، عن ارتياحها لهذا الاتفاق المهم، قائلة: "إنها اتفاقية مهمة للسيطرة على الحدود الإقليمية والبحرية تم توقيعها في لحظة لها أهمية خاصة لليبيا".



وقررت "إيريني" و "يوبام" التعاون، في إطار ولايات كل منهما، لدعم السلطات الليبية المختصة في تطوير القدرات البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص لبناء القدرات وتدريب خفر السواحل الليبي وأمن الموانئ.



فيما سيشمل التعاون بين الجانبين أيضًا قطاعات أخرى مثل مكافحة تهريب الأسلحة وتهريب النفط والجريمة المنظمة.



من جهته، أكد الأدميرال أجوستيني، في نهاية الاجتماع، أن "تبادل الممارسات الجيدة والمعلومات سيعزز النهج المتكامل الذي هو جزء من رؤية الاتحاد الأوروبي في ليبيا".



جدير بالذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.



وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني البحرية في مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. فيما مدد المجلس الأوروبي تفويض العملية حتى مارس 2023.