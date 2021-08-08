الصين تسجل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 81 إصابة محلية العدوى، و15 حالة وافدة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 93701 حالة حتى أمس السبت، من بينها 1507 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج، منهم 44 شخصا في حالة خطيرة، وخرج ما إجماليه 87558 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، فيما توفي 4636 شخصا بسبب المرض.

وفي سياق متصل، أعلنت مدينة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين فرض عقوبات تتدرج من لفت النظر إلى الإقالة بحق 6 مسؤولين، بعد أن أدت عودة ظهور كوفيد-19 في مطار نانجينغ لوكو الدولي إلى انتشار الفيروس في أرجاء أخرى من الصين.