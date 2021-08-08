بولندا توافق على إلغاء غرفة التأديب القضائية المثيرة للجدل

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تخطط بولندا لإلغاء مؤسسة مثيرة للجدل لتأديب قضاة البلاد، وإنهاء نزاع طويل مع الاتحاد الأوروبي الذي انتقد الهيئة باعتبارها تمس استقلال القضاء.

ونقلت وكالة أنباء "بي ايه بي" البولندية عن نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي،يوم السبت قوله: "سنحل الغرفة التأديبية بشكلها الحالي ومعها ستختفي هذه القضية الخلافية".

وكانت الإصلاحات القضائية التي أدخلها حزب القانون والعدالة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة البولندية والمفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تؤدي الاصلاحات إلى تقويض استقلال القضاء.

ويدور الخلاف بشأن إصلاحات قضائية تتعلق بغرفة قادرة على عزل أي قاضٍ أو مدع عام، مما يدفع البعض للخوف من استخدامها لتأديب القضاة بسبب قراراتهم المستقلة.

ودفع منتقدو الحكومة البولندية بأن الغرفة لم تعد هيئة مستقلة سياسيا بعد أن تم استبدال تشكيلها في عام 2018 بأغلبية برلمانية يسيطر عليها حزب القانون والعدالة المحافظ اجتماعيا.

و سيكون لدى البلاد مهلة حتى 16 آب/أغسطس الجاري للإذعان لقرار صادر عن أعلى محكمة تابعة للإتحاد الأوروبي "لوقف فوري" لنظام الإجراءات التأديبية، الذي يقول نقاد إنه يهدف إلى معاقبة القضاة، الذين ينتقدون حزب "القانون والعدالة" الحاكم.

وردت المفوضية الأوروبية بحذر على إعلان وارسو. وقال متحدث باسم بروكسل مساء السبت إنه تم تدوين الأوامر وسيتم الآن تحليلها بعناية.

ولا تزال المفوضية تتوقع أن تقدم بولندا معلومات بحلول 16 آب/ أغسطس بشأن كيفية ضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية.