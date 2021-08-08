الفيضانات تغمر شمال إيطاليا وحرائق الغابات تجتاح جنوبها

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تواجه إيطاليا تهديدا مزدوجا يتمثل في هطول أمطار مما أدى لوقوع انهيارات أرضية وارتفاع درجات الحرارة مما أدى لاندلاع حرائق اليوم الأحد.

وقد طمر انهيار أرضي سيارة ومركبة في ساوث تيرول، ولكن لم تقع إصابات.

ولكن مستويات المياه المرتفعة غمرت المرائب والطرق. وحذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة.

وتأتي هذه الأمطار خلافا لما يحدث في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث يتزايد تهديد حرائق الغابات لقطاع الزراعة والمحميات الطبيعة في جنوب إيطاليا.

وحذرت رابطة الزراعة اليوم الأحد من حجم الدمار الذي تسببه موجة الجفاف الحالية على قطاع الزراعة، وخاصة في الجزء الجنوبي من البلاد.

وقد تراجعت مساحات القمح بنسبة 10%، في حين توقع الخبراء تراجع إنتاج عدة فواكه مثل الخوخ و التوت بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات، مقارنة بالعام العادي.

وأرجعت الرابطة هذه التغيرات في الطقس إلى تداعيات التغير المناخي.

وقد تضررت محميات طبيعية مثل متنزه اسبرومونتي الوطني في كالامبريا بجنوب إيطاليا وباركو ديلا مادوني شرق العاصمة الصقلية باليرمو. وتعتبر الأضرار بالغة للغاية.

وقال جيامبيرو ساموري، رئيس اتحاد المتنزهات والمحميات الطبيعية "إن المحميات الطبيعية أصبحت مجددا في قبضة الحرائق المدمرة".

وطالب الاتحاد بوضع خطة لتحسين المراقبة ونظام الحماية من الحرائق في بيان صدر أمس السبت.