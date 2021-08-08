الياد الفرنسية تقدم شكوى للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات حول أبراج لاسلكية في إيطاليا

ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن شركة "الياد إس إيه" الفرنسية للاتصالات طلبت من الاتحاد الأوروبي إجبار شركة "تيليكوم إيطاليا إس بي إيه" و"فودافون جروب بي إل سي" على احترام الاتفاقيات لنزع بعض أصول الأبراج اللاسلكية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن شركة "الياد" قدمت شكوى للإتحاد الأوروبي، مفادها أن شركة "إنويت" للهوائي المتنقل، التي تسيطر عليها شركة "تيلكوم إيطاليا" وشركة "فودافون"، لم تبذل ما يكفي من جهود للإذعان لاتفاق يقضي بنزع أربعة آلاف برج، في 8 سنوات لضمان المنافسة في السوق، دون الكشف عن مصدر معلوماتها.

وأضافت الصحيفة أن شركة "انويت" نزعت 800 برج في 10 أشهر.

كانت شركة "الياد" قد دخلت السوق الإيطالية قبل 3 سنوات، مقترحة خططا لهواتف محمولة منخفضة التكاليف للمنافسة مع أكبر شركات للهواتف المحمولة في البلاد وهي "تليكوم إيطاليا" و"فودافون" و"وويند تري" التابعة لشركة "سي كيه هوتشيسون هولدينجز".