السودان: نهر النيل في العاصمة الخرطوم يتجاوز منسوب الفيضان بنحو 42 سم

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 16.92 متر، اليوم الأحد، بارتفاع 6 سم عن منسوب أمس السبت، و42 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 74 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 728 مليون متر مكعب، اليوم، متراجعًا من 744 مليون متر مكعب، أمس السبت.

وسجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 172 مليون متر مكعب انخفاضا من 230 مليون متر مكعب، أمس السبت.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 640 مليون متر مكعب في الروصيرص، و688 مليون متر مكعب في سنار، و59 في جبل الأولياء، و179 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و142 مليون متر مكعب في خشم القربة، و760 مليون متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - سنار استقرارا، فيما يشهد القطاع سنار - الخرطوم ارتفاعا 3 سم، وقطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا 5 سم، وقطاع شندي - عطبرة ارتفاعا 7 سم، فيما يشهد قطاع عطبرة - مروي استقرار، ويسجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعا 4 سم.

وجددت اللجنة التنبه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت مساء السبت عن انهيار سد لحصاد مياه الأمطار بمنطقة «كندية»، في محلية مليط، بولاية شمال دارفور.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دارفور، المهندس عبد الشافع عبد الله آدم، وعددا من المسؤولين المحليين أجروا زيارة ميدانية للوقوف على الأسباب الفنية والهندسية، التي أدت إلى انهيار سد المياه الجديد.

وأوضحت الوكالة السودانية أن السد المنهار، أنشأته شركة البيان للإنشاءات بدعم من منظمة كوبي الإيطالية، في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية.

وقال المدير العام للبنى التحتية إن سيجري استدعاء منظمة كوبي العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لاستجلاء موقفهما حول عدم التزامهم بتشييد سد كندية وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم.