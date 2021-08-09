يدخل استخدام الشهادة الصحية الموسع في فرنسا حيز التطبيق، ابتداء من غد الاثنين، حيث ستصبح إلزامية في العديد من الأماكن، كالمقاهي والمطاعم ومواقع أخرى.

ويأتي هذا بعد أن صادق المجلس الدستوري الفرنسي الخميس، الماضي على غالبية نقاط القانون الذي قدمته الحكومة بهدف محاربة تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يستثنى من هذه النقاط فرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام على المصابين بالفيروس، وكذلك فرض الشهادة الصحية على الأطفال القصر.

وأفاد موقع فرانس 24 اليوم الأحد، بأن قانون فرض وتوسيع الشهادة الصحية في فرنسا يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غد.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صادق الخميس على غالبية النقاط التي تضمنها قانون فرض وتوسيع هذه الشهادة الصحية والذي اقترحته حكومة جان كاستكس بهدف منع تفشي وباء فيروس كورونا وإرغام موظفي القطاع الصحي على تلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وصادق المجلس الدستوري على مبدأ فرض وتوسيع الشهادة الصحية في المقاهي والمطاعم وأماكن عديدة أخرى، بالمقابل، رفض المصادقة على مبدأ فرض الحجر الصحي لمدة عشرة أيام على للمصابين بوباء كوفيدـ19.

يشار إلى أن غابرييل عطال، الناطق الرسمي للحكومة، قد طمأن الفرنسيين بخصوص استخدام هذه الشهادة قائلا "في البداية، سنعطي الوقت لكي يتأقلم الجميع مع الشهادة "، مضيفا أن "مدة زمنية تقدر بأسبوع على الأقل ستمنح لجميع المرافق والمؤسسات التي بدأت تتعامل بهذا القانون لكي تتأقلم مع الوضع الجديد".