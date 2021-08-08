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تقرير: وكيل وزارة الخارجية البحرينية يصل إسرائيل

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 11:18 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 11:18 ص

وصل وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، الدكتورالشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى إسرائيل صباح اليوم الأحد في زيارة تستمر 4 أيام.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

كما سيلتقي بمسؤولين بوزارة الخارجية لبحث العلاقات الإسرائيلية البحرينية. وإضافة إلى ذلك، سيزور جامعات ومنظمات ومعاهد بحثية في أنحاء إسرائيل.

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الزيارة هي الثانية لوكيل وزارة الخارجية البحرينية إلى إسرائيل، بعد زيارة سابقة قام بها في ديسمبرالماضي.

وكان وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.


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