ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يوليو

أظهرت بيانات رسمية صينية ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 2359ر3 تريليون دولار أمريكي في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع بـ 9ر21 مليار دولار عن يونيو.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الاحتياطيات ارتفع بواقع 68ر0% مقارنة مع نهاية حزيران/يونيو.

وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي الصيني شهدت توازنا بشكل أساسي من حيث العرض والطلب في تموز/يوليو، مع بقاء التوقعات السوقية مستقرة.

وعزا وانج الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي في تموز/يوليو إلى التأثير المشترك لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي، تعززت بشكل طفيف قوة العملات بخلاف الدولار، وارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية نتيجة عدة عوامل بينها عودة ظهور جائحة كورونا، وتوقعات السياسة النقدية، والبيانات الاقتصادية الكلية لكبرى الاقتصادات.

وقال إنه رغم عدم اليقين وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي والمالي العالمي الناجم عن الجائحة المستعرة، فإن الاقتصاد الصيني واصل التعافي المستقر والتنمية عالية الجودة، وهو ما سيعزز الاستقرار العام لاحتياطيات النقد الأجنبي.