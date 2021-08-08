مجهول يشتري لعبة سوبر ماريو 85 مقابل 2 مليون دولار

أعلنت شركة "رالي" لبيع المقتنيات، عن بيع لعبة فيديو قديمة من طراز "Super Mario Bros"، مقابل 2 مليون دولار، محطمة بذلك الرقم القياسي لأغلى عملية بيع لألعاب الفيديو على هذه المنصة.

قال روب بتروزو، أحد مؤسسي موقع المقتنيات، إن اللعبة تنتمي لعام 1985، المصممة لوحدة التحكم الأصلية نينتندو، وأكد أن اللعبة التي بيعت لم يتم فتحها مطلقًا، وهو أمر نادر بالنسبة لألعاب الفيديو القديمة، وأن مشتري مجهول قام بدفع ثمنها، بحسب موقع "نيويورك تايمز" الأمريكي.

يذكر أن الطلب على المقتنيات قد ارتفع خلال الوباء، إلى جانب العديد من أشكال الاستثمار الأخرى، حيث يبحث الناس الجالسون في منازلهم عن طرق لإنفاق أموالهم وقضاء الوقت، وقد قضى الناس الملايين من الدولارات لقطعة من الأعمال الفنية الرقمية والسيارات القديمة وبطاقات الرياضة وغيرها من الأشياء التذكارية، مما أدى لارتفاع قيمتها خلال العام الماضي.

لم تكن لعبة ماريو الوحيدة المثيرة للجدل بسبب سعر بيعها، فقد سبقها لعبة Legend of Zelda نسخة عام 1987، التي بيعت بمبلغ 870.000 دولار في أوائل يوليو، ولعبة Super Mario 64 نسخة عام 1996، التي بيعت بمقابل 1.56 مليون دولار بعد أيام قليلة.

يفسر بتروزو هذا الاهتمام بالأشياء القديمة، أنها تساوي قيمة الحنين الذي يحمله لها الأشخاص الذين عاصروها غالباً.

قد اشترت منصة رالي للبيع لعبة Super Mario Bros مقابل 140 ألف دولار في أبريل 2020، وقام المستثمرون بتخفيض عرضها بقيمة 300 ألف دولار العام الماضي، وقال بيتروزو إن العرض الذي قدمه المشتري المجهول بقيمة 2 مليون دولار حصل على موافقة 3 أرباع مستثمري اللعبة.