كازاخستان تسجل 7 آلاف و802 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الأحد، 7 آلاف و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 634 ألفا و214 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 5 آلاف و803 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 520 ألفا و102 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 111 ألفا و239 مريضا، منهم 30 ألفا و633 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن 5 ملايين و727 ألفا و414 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 4 ملايين شخصا على الجرعتين.