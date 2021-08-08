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كندا: إعطاء 50.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 2:30 م

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه تم إعطاء إجمالي 50.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ206 آلاف و66 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 33 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.45 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و616 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و28 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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