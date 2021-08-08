 الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم الأفريقيين ضد الإرهاب - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم الأفريقيين ضد الإرهاب

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 11:52 ص

جددت الولايات المتحدة التزامها بالوقوف مع شركائها الأفريقيين وغيرهم في الحرب ضد الإرهاب، وذلك في إطار الإنسانية المشتركة والتعهد المشترك بالعمل على بناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المأساوية السنوية للهجمات الإرهابية في أغسطس 1998 في كينيا وتنزانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: في لحظة مروعة، تغيرت حياة الكثير بشكل مأساوي وإلى الأبد، مضيفا أن هذه الهجمات فضحت بشكل صارخ الوجه الحقيقي للإرهاب.

وأشار إلى أن المهاجمين كان يسعون إلى تقسيمنا لكنهم فشلوا، في ضوء الشجاعة والرحمة ونكران الذات التي تحلى بها العالم للرد على الشر ببطولة لإنقاذ الأرواح رغم لحظات الألم الشديد.

يذكر أن إرهابيين فجروا قنابل بالقرب من سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في آن واحد تقريبا؛ ما أسفر عن مقتل 224 رجلاً وامرأة وطفلاً، وإصابة أكثر من 4500 آخرين.


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