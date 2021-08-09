الرئيس الإيراني الجديد يعين نائبا له مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، بتسمية نائب أول له هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأمريكية.



وتم تداول اسم مخبر في التقارير المحلية في الفترة الماضية كأبرز مرشح لهذا المنصب، وكان يشغل رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" ("سِتَاد")، تكتل الشركات المرتبط بالدولة. وعيّن مخبر في منصبه السابق في العام 2007 من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعدما شغل مناصب رسمية عدة في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غرب البلاد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وجاء تعيين مخبر بعد أيام من تولي المحافظ المتشدد رئيسي منصبه رسميا، في بداية ولاية رئاسية من أربعة أعوام يخلف خلالها المعتدل حسن روحاني.



وأسست لجنة تنفيذ أمر الإمام روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكانت تعنى بإدارة الممتلكات التي تمت مصادرتها في أعقاب ثورة 1979. ثم توسعت مهامها منذ ذلك الحين وباتت تنشط في مجالات عدة بما فيها الصحة، وعملت على أول مشروع لقاح محلي مضاد لكوفيد-19، هو "كوو إيران بركت".



ونصب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.



إلى ذلك، أعلن رئيسي أيضا تعيين غلام حسين اسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرا لمكتب الرئيس، علما بأن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".



وفي سياق آخر، انتخب النائب المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الأحد عمدة لطهران، وفق وكالة الأنباء الرسمية.