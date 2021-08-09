الجيش اللبناني: إخماد حرائق الغابات في أنحاء متفرقة بمساندة الطوافات والدفاع المدني

أعلنت القيادة العامة للجيش اللبناني عن تمكن وحداته من إخماد حرائق التهمت نحو 810 أفدنة من أشجار الغابات والأعشاب في مناطق مختلفة بجميع أنحاء لبنان.

وأضاف الجيش، في بيان مساء اليوم الأحد، أن وحداته بمساندة الطوافات وبالاشتراك مع فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران التي نشبت في بلدات مرج بسري وباتر وعماطور وحصرايل وكور الهوا وفتري/جبيل وبكفيا ومعركة وأبو الاسود وعنقون وبنعفول وزيتا والطيري وشقرا ويارون وكفرصير.

وكانت حرائق الغابات تزايدت في البلاد قبل نحو أسبوعين وذلك بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرياح السريعة خلال الأيام الماضية.