 هنية يؤكد وقوف المقاومة الفلسطينية مع إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هنية يؤكد وقوف المقاومة الفلسطينية مع إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي إسرائيلي

هنية
هنية
(د ب ا)
نشر في: الأحد 8 أغسطس 2021 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 8 أغسطس 2021 - 10:18 م
أشاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالدعم الثابت من قبل القيادة الإيرانية في دعم المقاومة الفلسطينية.

وفي تصريح لقناة "العالم" الإيرانية ، أكد اسماعيل هنية "أن المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف إلى جانب إيران بمواجهة أي تهديد أمريكي وصهيوني".

وقال هنية :"إن إيران قادرة على مواجهة التهديدات الاميركية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة سنقف أيضا إلى جانبها".

كان هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد وصل قبل أيام إلى إيران على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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