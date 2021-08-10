أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم حتى الآن إعطاء 70.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بنحو 698 ألفا و92 جرعة في اليوم الواحد. وبحسب هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك خمسة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.96 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 244 ألفا و248 حالة وفاة. وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و23 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.